القبض على متهمين بالارهاب في بابل

2022/02/17 | 18:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، إلقاء القبض على إثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، جنوبي وشمالي المحافظة.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على إثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، ضمن سيطرتي (ناحية الحمزة الغربي، جنوبي المحافظة) و(الشهيد العقيد خليل شلال، […]

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