بعد الانفلات الأمني ..البلداوي: الحكومة جزء من تسلق شخصيات مناصب عليا في الدولة

2022/02/17 | 18:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلدواي، الخميس، أن الحكومة فشلت في جميع الملفات الأمنية والاقتصادية والصناعية، مؤكداً أنها كانت جزء من تسلق العديد من الشخصيات والوصول إلى مناصب عليا في الدولة.وقال البلداوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة ليس لديها أي اهتمام بالملف الأمني العراقي وهي تسعى لتحقيق منافع […]

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