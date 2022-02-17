بايش يحسم مصيره مع الصقور

2022/02/17 | 18:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسم نجم القوة الجوية إبراهيم بايش، مصيره بشكل نهائي مع الصقور.وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد لـ”ايرث نيوز” إن “اللاعب إبراهيم بايش تلقى عرضاً رسمياً من نادي فولاذ الإيراني لضمه خلال الانتقالات الشتوية الحالية في إيران”.وأوضح أن “اللاعب رفض العرض وقرر الاستمرار مع القوة الجوية وخوض استحقاقات الدوري الممتاز وكأس العراق […]

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