حكومة الاقليم ونوابها ستطلب حماية دولية اذا نفذت المحكمة العليا قرارها ؟ا

2022/02/17 | 18:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / يوسف الراشد ..اعترضت حكومة إقليم كردستان وعلى راسهم مسعود برزاني ونوابها وهاجم الحزب الكردستاني في بيان لهم قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط والغاز بعيدا عن الحكومة الاتحادية وإن هذا القرار غير عادل وغير دستوري وضد حقوق السلطات الدستورية لشعب كردستان ولا يمكن قبوله باي حال من الاحوال .[…]

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