المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....6 - محمد الحنفي

2022/02/17 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في التصور:....3وإذا تظافرت جهود الإصلاحيين، والاشتراكيين، والشيوعيين، وشكلوا إطارات تنظم عملهم، من أجل الإصلاح، أو من أجل التغيير الاشتراكي، أو من أجل التغيير الشيوعي، فإن اليسار، لا بد أن يصل إلى جعل الخيرات، التي ينتجها أي شعب، في خدمة الشعب، أي شعب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.ونحن في هذه المعالجة، عندما نطرح اليسار للمناقشة، فإن اليمين، بكل مكوناته، وبأحزا ......





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