مُعْتمَد أدب -العالم الثالث- المُكرَّس المُضاد - نايف سلوم

2022/02/17 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نايف_سلوم في كتابه المعنون: "في النظرية، طبقات أمم آداب"(*) يخصص إعجاز أحمد الفصل الرابع من الكتاب لنقد رواية سلمان رشدي "العار" التي كتبها عام 1983 وترجمها عبد الكريم ناصيف إلى العربية.



ويقدم الفصل الرابع من قراءة إعجاز أحمد تحت عنوان: "رواية "العار" لسلمان رشدي ، الهجرة ما بعد الحديثة وتمثيل النساء" حيث يشير إلى ما يسمى معتمد مكرس متروبولي غربي (قانون إيمان جديد) لتصنيف أدب العالم الثالث ، حيث يمنح الامتي ......





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