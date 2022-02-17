لا قيمة للطاقة ولبترول العرب     

2022/02/17 | 18:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي ..بغض النظر عن ارتفاع الأسعار الحالي في أسعار البترول والغاز بسبب الأزمة الأوكرانية، أن ارتفاع الأسعار مرحلي، بل الحقيقة الملموسة على أرض الواقع بأن البترول والغاز باتا في القريب العاجل يصبحان خارج المعادلة السياسية الدولية، في ظل تسارع دول العالم الكبرى في عدد النفوس مثل الصين والهند واللذان يشكلان […]

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