اللامي يطالب بوضع تشريعات عربية لحماية الصحفيين

2022/02/17 | 18:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اليوم الخميس، بوضع تشريعات عربية لحماية الصحفيين.ودعا اللامي خلال مشاركته بأعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي “البرلمانات العربية بوضع تشريعات بالتنسيق فيما بينها لحماية الصحفيين اثناء تأدية أعمالهم وبخاصة المناطق التي بها حروب بوضع حزمة من التشريعات لحماية الصحفيين، فيما وجه تحية لاسر […]

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