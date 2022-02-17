روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي لدى موسكو

2022/02/17 | 18:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان.وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية، ريبهولتس، اليوم الخميس، في بيان: “يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان”.وأوضحت أن غورمان، كان “ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوا محوريا […]

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