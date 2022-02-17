الأنواء: أمطار بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل في هذه المناطق

2022/02/17 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - ورد عبد الأمير توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، تساقط الأمطار وظهور غبار بمناطق متفرقة من البلاد، فيما أوضحت حالة الطقس مساء اليوم.وقال مدير إعلام الانواء عامر الجابري في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع )، إن "طقس مساء اليوم سيكون غائما جزئياً في جميع انحاء البلاد ودرجات الحرارة مقاربة ليوم امس والمنطقة الجنوبية ستشهد انخفاضاً في درجات الحرارة وستكون الرياح شمالية غربية من 10 الى 20 كيلومترا في الساعة وتتحول في المناطق الوسطى الى جنوبية شرقية خفيفة".وأضاف أن "المناطق الشمالية سيكون طقسها غائما جزئيا ودرجات الحرارة مقاربة الى ما سجل يوم أمس والرياح شمالية شرقية من خفيفة الى معتدلة السرعة".وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تكون هنالك امطار خفيفة في الأقسام الشمالية وتبدأ من السبت المقبل وستكون يوم الأحد فرصة لتساقط للأمطار في جميع انحاء البلاد، وتكون امطار خفيفة يرافقها تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية وامطار خفيفة في اماكن متفرقة وارتفاع درجات الحرارة في كلتا المنطقتين".وأكد أن "المراقبة مستمرة في قسم التنبؤ الجوي وقسم الأقمار الصناعية والتحديثات مستمرة والمتغيرات واردة على تلك الحالة وسيتم تنبيه الحالة حال ثبوتها ويكون حولها تقارير استباقية".

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