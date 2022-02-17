2022/02/17 | 19:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2AFLXwPV5X0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر وبارزاني يتفقان على عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر وبارزاني يتفقان على عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).