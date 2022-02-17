نائب سابق: تسونامي ارهابي يقترب من العراق بسبب سجون داعش

2022/02/17 | 19:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى..أعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابق عبد الخالق العزاوي، الخميس، الخميس، بان انهيار سجون تضم الاف من معتقلي داعش الارهابي في سوريا مجرد وقت.وقال العزاوي لـوكالة / المعلومة /، ان “سجون داعش وما تضمه من الاف الارهابيين يدخل ضمن اللعبة الدولية والتي احد ادواتها داعش”، مبينا أن “انهيارها من جديد […]

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