بلينكن سيلقي خطابا أمام مجلس الأمن بشأن التصعيد الروسي في أوكرانيا

2022/02/17 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوقف في نيويورك وهو في طريقة إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الأمن ليلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي وللتحدث مباشرة إلى الأعضاء والعالم حول ما نراه من روسيا وما نتوقعه.

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