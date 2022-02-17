2022/02/17 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يقدم 6 مقترحات تخص سعر صرف الدولار (وثيقة)

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