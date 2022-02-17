الفتح يتحدث عن شرطين أساسيين لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية العراقية

2022/02/17 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الخميس، عن الحالة التي يمكن من خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، خلال المرحلة المقبلة.

وقال الفتلاوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، يكون من خلال الاتفاق والتوافق بين جميع القوى السياسية على دعم مرشح واحد".

وبين أن "ذلك يكون ضمن اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة، بخلاف ذلك صعب جداً تمرير أي مرشح دون حالة الاتفاق والتوافق".

وأوضح أن "شرط عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بحضور ثلث أعضاء البرلمان، يتطلب اتفاق القوى السياسية، وبخلاف ذلك لن تعقد أي جلسة، ولهذا هناك مساعي من أجل التوافق بين الجميع من خلال الحوار والتفاوض، خلال الأيام القليلة المقبلة".

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