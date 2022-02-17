الرجل الثاني في بعثة واشنطن.. روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي لديها

2022/02/17 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طردت روسيا ثاني أكبر مسؤول أمريكي لديها في سفارة واشنطن في العاصمة موسكو بدون أي مبرر في خطوة تعتبرها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصعيدية، وفقا لما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الخميس

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