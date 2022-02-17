ما هو معدل ونسبة ضغط الدم الطبيعي؟

2022/02/17 | 19:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ضغط الدم هو القوة التي يمارسها الدم على الجدران الداخلية للشرايين، وعلى الرغم من أن متوسط ضغط الدم للشخص يظل ثابتًا، إلا أنه يظهر تقلبات طفيفة على مدار اليوم، حيث ينخفض ضغط الدم أثناء الاسترخاء ويتزايد مؤقتًا، تحت الضغط النفسى، في سلسلة “اطمن على نفسك” نتعرف على نطاق ضغط الدم الطبيعي، بحسب موقع […]

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