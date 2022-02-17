بينهم نساء… القبض على 9 اشخاص يمارسون الاتجار بالبشر في الكرادة وسط بغداد

2022/02/17 | 19:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الخميس، باعتقال 9 اشخاص يمارسون الاتجار بالبشر في الكرادة وسط العاصمة بينهم نساء.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “معلومات استخباراتية دقيقة مكنت مكافحة اجرام الرصافة/ شعبة الاتجار بالبشر وخلال عملية مداهمة من اعتقال ٩ اشخاص يمارسون عملية الاتجار بالبشر ضمن قاطع الكرادة”.وأضاف المصدر، الذي طلب […]

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