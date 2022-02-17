برلماني: الدستور لا يتناسب مع المرحلة الحالية وإجراءات تعديله صعبة للغاية

2022/02/17 | 19:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو مجلس النواب محمد الصيهود، الخميس، أن الدستور الحالي لا يتناسب مع المرحلة السياسية، فيما أشار إلى أن إجراءات تعديل الدستور صعبة للغاية.وقال الصيهود لوكالة / المعلومة /، إن “الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وهناك الكثير من المواد الدستورية تحتاج الى تعديل لكن اجراءات واليات تعديلها صعبة للغاية”، مبيناً أن […]

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