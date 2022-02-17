الحلبوسي وغباش يؤكدان أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة

2022/02/17 | 19:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واعأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، اليوم الخميس، أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له، التقى رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في مصر".وأضاف أنه "في مستهلِّ اللقاء، عبَّر الحلبوسي عن شكره وتقديره إلى غباش لجهوده ودوره في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، مؤكداً رفضه الاعتداءات التي تتعرَّض لها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشار إلى ضرورة السعي من أجل حلِّ مشاكل المنطقة وتحقيق الاستقرار والأمن العربي والإقليمي الشامل".وتابع أن "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة".من جهته، أكد غباش بحسب البيان أن "موقف الإمارات العربية المتحدة تجاه العراق موقف ثابت وراسخ بدعمه لتجاوز الصعاب وتحقيق التنمية والاستقرار".

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