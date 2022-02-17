الصدر يطرح عدداً من المقترحات تخص سعر صرف الدولار

2022/02/17 | 19:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعاء وزير المالية تحت قبة البرلمان فورا..

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