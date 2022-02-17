الإعلام الرسمي الفلسطيني والانقسام (1 من 2) - نهاد ابو غوش

2022/02/17 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش تعيش الأراضي الفلسطيني المحتلة والشعب الفلسطيني بشكل عام تحت وطأة شرّين مستطيرين يسممان حياة الشعب، ويبددان طاقات ابنائه وبناته، ويستنزفان موارده، ويكبحان اية فرصة للانطلاق نحو آفاق الحرية والاستقلال والتنمية والرفاه، هذان الشران هما الاحتلال باعتباره الشر الرئيسي والشيطان الأكبر، ثم الانقسام الناشيء عن عوامل الخلاف الداخلي، ومن نافل القول أن سياسات الاحتلال ومخططاته ما كان لها أن تكون فعالة وناجح ......





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