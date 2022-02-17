هذيان الرب - عباس علي العلي

2022/02/17 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي حصان تجره عربةوضفدع يمارس هواية الطيران بين الأغصانوأسراب السمك المهاجر بين الصحارىتأكل حقول القمح الذهبيالشمس لم تعد تعرف من أين تشرقولا تتمكن من الغروب كالمعتادمتحيرة في وسط السماءتسأل أين الطريقولا من مجيبولا عليمبين هذا المشهد وبين القيامةلحظات تودع الأرض كرويتها لتتحول إلى مجردسحابأو غبارربما دخان لا مرئيهناك نفق تمر منه الأشياء< ......





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