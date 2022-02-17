الصحة تعفي مدير صحة الرصافة ومعاونه وتكلف مدير مستشفى بالمنصب (وثائق)

2022/02/17 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، قرارا بأنهاء مهام مدير عام صحة الرصافة وكالة ومعاونة فيما كلفت مدير مستشفى الحكيم بالكرخ بمهام الاول.

وذكرت وثائق صادرة عن الوزير حصلت عليها (بغداد اليوم): "تقرر انهاء تكليف محمد جهاد جواد بمهام الصلاحيات الادارية والقانونية لدائرة صحة بغداد الرصافة".

واضافت انه "تقرر انهاء تكليف احمد ساهر بمهام معاون مدير عام صحة بغداد الرصافة"، مشيرة الى انه "تقرر تنسيب مدير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم في الكرخ الى الرصافة وتخويله بالصلاحيات الادارية والمالية والقانونية الممنوحة للمدير العام في الرصافة".

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