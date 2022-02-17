تفاصيل جديدة بشأن آيفون 14 المنتظر

2022/02/17 | 19:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تروج تقارير إعلامية منذ فترة بعض التسريبات بخصوص هاتف شركة أبل المنتظر في وقت لاحق من السنة الجارية، تحت اسم “آيفون 14”.وقال موقع “تومز غايد” إن آيفون 14 قد يأتي بتصميم مختلف تماما عن كل إصدارات أبل السابقة، فيما يلمح البعض إلى إمكانية إعادة “Touch ID”.التصميم ذكر المصدر أن الشركة الأميركية […]

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