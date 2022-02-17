كاونتر بنج: جميع الحروب الامريكية فشلت بشكل كارثي

2022/02/17 | 19:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لموقع كاونتر بنج الامريكي ، الخميس، ان الولايات المتحدة خاضت خلال 60 عاما خمسة حروب كبرى لم تربح منها سوى بالحرب الباردة اما الحروب الاربعة الاخرى فكانت خاسرة بشكل كارثي .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، ان “الحروب التي خسرتها الولايات المتحدة كانت فيتنام ، وأفغانستان ، والعراق […]

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