الحلبوسي يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني العربي: رفض لاستهداف الإمارات وتأكيد على دعم العراق

2022/02/17 | 19:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

جدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس، رفضه الهجمات التي تتعرض لها دولة الإمارات، وذلك خلال لقائه، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، صقر غباش.

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وذكر بيان صدر عن مكتب الحلبوسي تلقى "ناس" نسخة منه (17 شباط 2022) إنه "التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي السيد صقر غباش، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي".

وأضاف، أنه "في مستهلِّ اللقاء، عبَّر سيادته عن شكره وتقديره إلى السيد غباش لجهوده ودوره في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، مؤكداً رفضه الاعتداءات التي تتعرَّض لها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشار سيادته إلى ضرورة السعي من أجل حلِّ مشاكل المنطقة وتحقيق الاستقرار والأمن العربي والإقليمي الشامل".

وناقش اللقاء – وفق البيان – "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة".

من جهته، أكد غباش أن "موقف الإمارات العربية المتحدة تجاه العراق موقف ثابت وراسخ بدعمه لتجاوز الصعاب وتحقيق التنمية والاستقرار".

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