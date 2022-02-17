2022/02/17 | 20:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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هيئة رئاسة مجلس النواب تستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 19:55

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