شاهد بالفيديو.. استرداد اموال العراق.. دعاية سياسية ام استعراض حزبي؟

2022/02/17 | 20:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CZewySlSWMI

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