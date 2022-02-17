2022/02/17 | 20:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ue73-LQSE0E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اتصال الصدر وبارزاني.. وكلمة الحلبوسي امام البرلمانات العربية.. ومقتل والي الإرهـ اب على الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اتصال الصدر وبارزاني.. وكلمة الحلبوسي امام البرلمانات العربية.. ومقتل والي الإرهـ اب على الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).