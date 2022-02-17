تطرق إلى حرب العراق.. بلينكن يكشف عن خطة روسية لاجتياح أوكرانيا: كييف ضمن الأهداف

2022/02/17 | 20:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، خطة محتملة روسية لاجتياح أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن العاصمة كييف ستكون أحد أهداف هذا الهجوم.

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