تناول النساء للمسكنات بانتظام يزيد احتمال إصابتهن بمرض خطير

2022/02/17 | 20:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسة طبية جديدة أن تناول النساء لمسكنات الألم بانتظام، يمكن أن يزيد من خطر إصابتهن بطنين الأذن بنسب عالية.وأفادت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، بأن باحثين تابعين لمستشفى بريغهام في بوسطن الأمريكية، قاموا بجمع بيانات عن نحو 70 ألف امرأة شاركن بدراسة سابقة واسعة النطاق عن فقدان السمع وطنين الأذن.وركز الباحثون […]

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