2022/02/17 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، عن ابرز شركات الطيران العالمية التي عاودت المرور في الاجواء العراقية .ونقل بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، عن مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي قوله انه “بعد الجهود الكبيرة التي سعت اليها الشركة من خلال عدد من الاجتماعات المستمرة بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل: شركات الطيران العالمية المرموقة تعاود المرور في الاجواء العراقية first appeared on ايرث نيوز.

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