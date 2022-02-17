2022/02/17 | 20:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتخذت إدارة نادي أربيل الرياضي، خطوة استباقية قبل مواجهة فريق الشرطة ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز.وقال المنسق الإعلامي لنادي أربيل ريبين رمزي لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة نادي أربيل، عقدت اجتماعاً مع رابطة مشجعي نادي اربيل بخصوص مباراة الفريق المقبلة أمام الشرطة في دوري الكرة الممتاز”.واوضح أن “الاجتماع اتفق على منع دخول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل مواجهة الشرطة..



إدارة أربيل تتخذ خطوة استباقية لمنع تكرار موقعة الكأس first appeared on ايرث نيوز.

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