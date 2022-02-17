“باجيو” يكشف آخر مستجدات محترفي الصقور

2022/02/17 | 20:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مشرف فريق القوة الجوية احمد خضير الملقب بـ”باجيو” آخر مستجدات محترفي كرة الصقور ووضعهم مع الفريق.ونقل الموقع الرسمي للنادي وتابعته ايرث نيوز عن خضير قوله إن “غياب المدافع رودريكو ميلير خلال الفترة الماضية عن صفوف الفريق، سببه معاناته من حالة نفسية بعد مقتل شقيقته في دولة بنما”.وأوضح أن “ميلير دخل في […]

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