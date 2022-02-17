منظمة بريطانية : موافقة حكومتنا على تصدير اسلحة جديدة الى السعودية امر غير اخلاقي

2022/02/17 | 20:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لموقع الكسيا ان الأرقام الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة أنه تم إصدار تراخيص بقيمة 42.6 مليون جنيه إسترليني على الأقل لصادرات الأسلحة إلى السعودية بين شهري تموز وايلول من العام الماضي ، وسيُستخدم الكثير منها في الحرب في اليمن.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مستشار الصراع في منظمة […]

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