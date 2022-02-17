رسمياً.. حيدر جبار مدرباً لكرة الخطوط الجوية

2022/02/17 | 20:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الخطوط الجوية الرياضي، تسمية حيدر جبار مدرباً للفريق الكروي.وقال رئيس النادي ليث حسين لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة نادي الخطوط الجوية وضعت ثقتها بالمدرب حيدر جبار ليكون مدرب الفريق الاول بكرة القدم”.وأوضح أن “الكادر التدريبي المساعد السابق سيستمر في عمله وقمنا كذلك بإضافة المُساعد عقيل محمد لينضم للكادر التدريبي للفريق”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



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