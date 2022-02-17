الموارد المائية تصدر توجيهًا إثر تعرض موظف إلى محاولة اغتيال

2022/02/17 | 20:36 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق معتدين على موظف في الوزارة بمحافظة ديالى.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "الحمداني وجه باتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المعتدين على الموظف فيصل غازي عبد العزيز، أحد ملاكات مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى".

ويعمل الموظف المذكور في لجنة إزالة التجاوزات في المحافظة، فيما تعرض إلى محاولة اغتيال أثناء تأدية الواجب من قبل المتجاوزين على المشاريع الأروائية في ناحية المنصورية، ما أدى إلى إصابته بحسب بيان الوزارة.

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