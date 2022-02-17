الصدر يطرح مقترحات تخص سعر صرف الدولار

2022/02/17 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عدداً من المقترحات تخص سعر صرف الدولار.

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