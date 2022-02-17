2022/02/17 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن السيارات الكهربائية التي تصنعها شركة “تسلا” تكبح الفرامل تلقائيا دون سبب وجيه أو إنذار أثناء القيادة على الطرق السريعة.وأضافت الإدارة عن سيارات “موديل 3″ و”موديل واي” المصنعة العام الماضي: “تزعم الشكاوى أنه أثناء استخدام الميزات بما في ذلك التحكم التكيفي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلل خطير وغير مفهوم بسيارات “تسلا” الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلل خطير وغير مفهوم بسيارات “تسلا” الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).