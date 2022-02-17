أول تعليق نيابي على مقترحات الصدر بشأن سعر صرف الدولار - عاجل

2022/02/17 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعلق النائب عن تحالف السيادة مضر الكروي، الخميس، على مقترحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن سعر صرف الدولار.وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مقترحات الصدر سلطت الاضواء على خفايا بورصة العملة في العراق وقدم نصائح مهمة لمنع تهريبها في ظل وجود قوى متنفذة في هذا المسار".

واضاف: "ندعم اي اجراءات تؤدي الى استقرار سوق العملة"، لافتا بالقول: "طرحنا منذ اسابيع البدء بجمع تواقيع من اجل ان يكون اعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق وتكون اولى الملفات لمجلس النواب للدورة الحالية خاصة وان اسعار النفط تجاوزت الـ 90 دولاراً".

وافاد الكروي ان "هناك وفرة مالية تستدعي اعادة النظر بسعر الصرف خاصة وانها ادت الى حمى اسعار في المواد الغذائية والادوية تجاوزت 30% بل اكثر في بعض الاحيان"، مبينا ان "اكثر من 13 مليون عراقي تحت خطر الفقر دفعوا فاتورة رفع سعر الصرف بسبب غلاء الاسعار وعدم وجود رقابة قوية على من يحاول جني الارباح من التجار برفع الاسعار والمضاربات".

واشار الى ان "بيان الصدر واضح ونامل ان تكون هناك خطوات متسارعة من اجل تصحيح مساره".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، اليوم الخميس، الى استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووضع اليد على بعض المصارف للسيطرة على سوق العملة واسعار صرف الدولار.

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