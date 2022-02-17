خبير يحدد قانونية تكليف مدير عام دائرة قصر المؤتمرات من قبل حكومة تصريف الأعمال

2022/02/17 | 20:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم الخميس، قانونية تكليف مدير عام دائرة قصر المؤتمرات بوزراة الثقافة من قبل حكومة تصريف الأعمال.وقال الأسدي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان “حكومة تصريف الاعمال هي الحكومة التي اما تستقيل او تنتهي مهامها بحل مجلس النواب وانتهاء اعمالها، ولها صلاحيات محددة دستورياً، وفقا للمادة ٤٢ من […]

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