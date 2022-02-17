تعرف على مجموعة المنتخب الأولمبي العراقي في نهائيات آسيا

2022/02/17 | 20:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف سعد حافظ عضو الجهاز التدريبي

للمنتخب الأولمبي العراقي، قرعة بطولة

كأس آسيا تحت 23 عاما، بالمتوازنة في ظل

تقارب مستويات المنتخبات التي ضمتها

المجموعة الثانية.

وسحبت صباح اليوم الخميس، في العاصمة

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