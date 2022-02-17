الصدر يقدم مقترحات بشأن سعر

2022/02/17 | 20:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

الخميس، مقترحات عدة بشأن سعر صرف

الدولار، فيما دعا الى إعادة النظر ببعض

البنوك مثل الشرق الاوسط والقابض

والانصاري.

وقال الصدر في رسالة اطلعت عليها وكالة

نون الخبري

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