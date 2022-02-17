الإطار التنسيقي يعتزم إعلان تحالف ’الثبات الوطني’: الصدر بقي وحيداً

2022/02/17 | 20:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن النائب عن تحالف الفتح، ضمن "الإطار التنسيقي" حامد الموسوي، قرب إعلان تحالف "الثبات الوطني" والذي يضم جميع مكونات الإطار، بنحو 88 نائباً.

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وقال الموسوي خلال مشاركته مع الزميل، هشام علي وتابعه "ناس" (17 شباط 2022)، إن "الإطار التنسيقي لا يفكر بتعطيل الدستور، ولا الاستحقاقات الدستورية"، مشيراً إلى أن "التيار الصدري وجد نفسه وحيدا بإقصاء جزء من قوى الإطار".

وأضاف النائب الموسوي، أن "الإطار التنسيقي سيتحول لتحالف (الثبات الوطني) المتكون من 88 نائباً، حيث استوعب الإطار النواب المستقلين في صفوفه، بالإضافة إلى 18 نائبا من الاتحاد الوطني سينضمون لتحالفنا الجديد".

واشار الموسوي، إلى أن "عدد 88 هم من أعضاء الإطار التنسيقي، لكن تحالفنا مع القوى السنية والكردية سيبلغ 123 نائبا".

وأضاف، أن "المستقلين، مع الاتحاد الوطني، 18 مقعداً، وكتلة العزم، برئاسة مثنى السامرائي، 12 مقعداً، مع مجموعة القوى الإسلامية الكردية، ولديهم خمسة مقاعد، سنصل إلى 123".

وتابع، أن "الاتفاق السياسي سيكون على يمثل النواب الـ 123 مجموعة تنسيقية، قبال الأطراف الاخرى التي تحاول الاستحواذ على القرار السياسي والتشريعي"، لافتاً إلى أن "الثبات الوطني هو خيارنا للتخلص من عقدة المالكي".

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