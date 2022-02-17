2022/02/17 | 20:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الخميس، مع نظيره اللبناني العلاقات الثنائية بين البلدين.وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.وأضاف “جرى، خلال اللقاء، مناقشة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يناقش مع بري العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يناقش مع بري العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يناقش مع بري العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).