مكافحة الفقر .. التخطيط تكشف عن استراتيجية جديدة

2022/02/17 | 20:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت وزارة التخطيط، الخميس، عن استراتيجية جديدة لمعالجة الفقر بالعراق تمتد لـ 5 سنوات تستكمل الاستراتيجية السابقة التي ينتهي العمل بها العام الحالي.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “استراتيجية مكافحة الفقر في العراق الممتدة للأعوام 2023-2027 في مراحلها الأولى في الاستعداد والاعداد لتنفيذها ولغاية الان […]

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