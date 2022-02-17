البرلمان يحدد السبت موعداً للاجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

2022/02/17 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحدد مجلس النواب، اليوم الخميس، السبت موعداً للاجتماع مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب.وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "سيتم عقد اجتماع يوم السبت المقبل برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار".وأضافت "الاجتماع سيعقد في القاعة الدستورية في الساعة الـ11 صباحا".وفي وقت سابق، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في قبة مجلس النواب فوراً".وأضاف أن "ذلك جاء بحسب توجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر".وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قدم، اليوم الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار، من بينها استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان.

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