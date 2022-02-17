ثلج يوفيك الدافئ - مصطفى محمد غريب

2022/02/17 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب Varmt Snø-;- på-;- Gjø-;-vik مصطفى محمد غريب الثلج يغطي الجدرانوحدائق منسياتالثلج شقيق الاحزان عشرون تصارع عقلٍ الصبارالعقل المدفون بأكداس الحقد المسمارتلال من ثلج يغطي أبواب بيوت معزولة والشارع ملغوم لا تعرف كيف الإنقاذوزجاج يلمع في الظلمةيلمع في الأضواءيلمع فوق سطوح السيارات يلمع تحت الشمس القطبية وميوسة* تصبح قطعة فلي ......





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