النقود الملكية الحمراء - مظهر محمد صالح

2022/02/17 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح ظلت رياح خريف العام 1932 دافئة لاتمتلك في تقلباتها سوى تلك الاوراق الصفراء الجافة الخالية من اللون والوفاء وربما الايمان .وظل شقاء ذلك المعلم الذي تسلق تجمعا سكانياً قرويا في اعالي الفرات في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي ينتظر مصدر عيشه الذي انقطعت سبله منذ اشهر عديدة ،وهو آسف البال ويؤدي خدمات تعليمية جليلة لسكان قرى وقصبات بقيت تغفو بسلام على اخاديد الفرات الاعلى في زروع زينت وديانها و روابي ......





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